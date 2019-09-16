2019-09-16T05:04:38+03:00
Общество

Иностранцам-нелегалам не удалось задержаться в Хабаровском крае

На родину отправили граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной республики
Александр ШТААЛЬ
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Иностранцам-нелегалам не удалось задержаться в Хабаровском краеИностранцам-нелегалам не удалось задержаться в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из Хабаровского края выдворили очередную партию иностранцев-нелегалов. Среди нарушителей семь граждан, которые приехали в регион из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Китайской Народной республики.

- Находить нелегалов удается в основном на стройках, в арендованных квартирах, в которые иностранцы селятся большими группами. Также находят мигрантов-нарушителей в пунктах уличной торговли продуктами питания и просто на улицах города при проверке документов или во время проверки документов водителей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сначала уличенных в нарушении приезжих поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Потом их сопроводили до пункта пропуска через Государственную границу России и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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