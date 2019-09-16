2019-09-16T05:46:05+03:00
Общество

В прокуратуре Хабаровского края принимают заявления от дольщиков «Кленового квартала»

Временная приемная начала работать сегодня, 16 сентября
Ольга КИВА
Поделиться:
В прокуратуре Хабаровского края принимают заявления от дольщиков «Кленового квартала»В прокуратуре Хабаровского края принимают заявления от дольщиков «Кленового квартала»Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

В прокуратуре Хабаровского края принимают заявления от дольщиков «Кленового квартала». Временная приемная начала работать сегодня, 16 сентября. Дальше работу с гражданами будут вести каждый понедельник с 11:00 до 13:00. Если вы пострадали от действий указанного застройщика, пожалуйста, обратитесь по адресу село Матвеевка, улица Квартал Кленовый, дом 18.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, к такой мере прибегли с целью обеспечить права граждан-участников долевого строительства жилищного комплекса «Кленовый квартал». Напомним, долгострой находится на территории Хабаровского района.

Обратиться можно будет во временную приемную как лично, так и через своего представителя, полномочия которого оформлены в порядке, установленном российским законодательством. Отметим также, что обратиться во временную приемную можно, как в устной, так и в письменной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае просроченное мясо пытались выдать за свежее
Иностранцам-нелегалам не удалось задержаться в Хабаровском крае
Хабаровчанин просил телефон позвонить и перевел деньги с чужого счета
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 16 сентября 2019 года, 811 сантиметров
В Хабаровске перекрыли канал поставок запрещенных стероидов
В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Хор рыбака
В Хабаровске детей научат рисовать в Покровском храме
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 16 сентября 2019 года, 548 сантиметров
Клиника в Хабаровске увеличила свои расходы из-за требовательного пенсионера
Погода в Хабаровске на 16 сентября 2019 года: до +18, утром дождь, днем без осадков
Уникальные фото о жизни диких зверей опубликовали в Хабаровском крае
Гости в погонах не оставили выбор должнику в Хабаровском крае
Оправданного главу района в Еврейской автономии осудят еще раз
В Облучье Еврейской автономии случился переполох из-за огненной иномарки
Для строительства свинофермы в Хабаровском крае ищут инвестора
Упертый курильщик прилетел в Хабаровск за наказанием