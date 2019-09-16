СЕГОДНЯ 05:46 2019-09-16T05:46:05+03:00

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В прокуратуре Хабаровского края принимают заявления от дольщиков «Кленового квартала». Временная приемная начала работать сегодня, 16 сентября. Дальше работу с гражданами будут вести каждый понедельник с 11:00 до 13:00. Если вы пострадали от действий указанного застройщика, пожалуйста, обратитесь по адресу село Матвеевка, улица Квартал Кленовый, дом 18.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, к такой мере прибегли с целью обеспечить права граждан-участников долевого строительства жилищного комплекса «Кленовый квартал». Напомним, долгострой находится на территории Хабаровского района.

Обратиться можно будет во временную приемную как лично, так и через своего представителя, полномочия которого оформлены в порядке, установленном российским законодательством. Отметим также, что обратиться во временную приемную можно, как в устной, так и в письменной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU