СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-16T10:11:40+03:00

В ЕАО предлагают смягчить наказание для депутатов за ошибки в отчетах о доходах Фото: Мария ЛЕНЦ

Раньше за неточности лишали полномочий, теперь же хотят ограничиться предупреждением

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В Еврейской автономии предлагают смягчить наказание для лиц, замещающих муниципальные должности, которые предоставили декларации о доходах с ошибками. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент области.

Как сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания, раньше за неточные сведения в отчетах о доходах депутаты, выборные должностные лица и члены выборных органов местного самоуправления досрочно прекращали полномочия. Теперь же предлагают за подобные недочеты ограничиваться предупреждением или освобождением от должности в представительном или другом выборном органе без прекращения полномочий.

Отметим, что меру наказания провинившемуся лицу будут определять путем тайного голосования Собрания депутатов. Так, каждому участнику выдадут бюллетень, в котором и нужно будет поставить отметку. К слову, депутат, в отношении которого будут разбирательства, не сможет работать в счетной комиссии и принимать участие в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU