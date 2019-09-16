2019-09-16T10:02:30+03:00
Дом. Семья

Комсомольчане дружно спасают зверей, корм для которых смыл паводок

Неравнодушные горожане привезли овощи, продолжают сдавать деньги на еду
Ольга КИВА
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Комсомольчане дружно спасают зверей, корм для которых смыл паводок ФОТО: Зооцентр «Питон»Комсомольчане дружно спасают зверей, корм для которых смыл паводок ФОТО: Зооцентр «Питон»
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В Комсомольском зооцентре «Питон» из-за паводка сложная ситуация. «Большая вода» смыла кормовую базу, которую заготовили на зиму. В учреждении бросили кличь с просьбой о помощи в сборе еды для питомцев зооцентра. Неравнодушные люди откликнулись и по мере сил стараются спасти зверей от голода.

- Так, за 11 сентября в зооцентр привезли 10 мешков с картошкой, морковь, кабачки и другие овощи. Только за сутки удалось собрать около 40 тысяч рублей, которые также потратят на еду. Благодарим всех, кто не остался в стороне от беды и старается помочь. Тем, кто хочет и может оказать посильную помощь, напоминают, что благотворительная акция по сбору овощей, а также прием пожертвований продлятся до 31 октября, - рассказали в зооцентре.

Напомним, на территории зооцентра в Силинском парке сейчас ликвидируют последствия паводка. Сотрудники зооцентра обновляют домики, настилы и лесенки. Администрация Зооцентра выражает благодарность лесозаготовительным предприятием города за оказанную помощь пиломатериалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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