2019-09-16T10:51:39+03:00
Общество

Глава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные течения

Баир-лама также участвовал в церемонии вывода из стапельного цеха корвета «Алдар Цыденжапов»
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные теченияГлава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные теченияФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Губернатор Хабаровского края встретился с настоятелем Читинского дацана. Во время переговоров собеседники обсудили присутствие разных религиозных течений в крае. Отметим, что Баир Цымпилов также участвовал в церемонии вывода из стапельного цеха корвета «Алдар Цыденжапов». Накануне корабль выели из из стапельного цеха судостроительного завода в Комсомольске.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в регионе сейчас живут представители различных религиозных течений. Есть среди них и сторонники буддизма. Среди них выходцы из Бурятии и Забайкальского края – студенты и военнослужащие, проходящие срочную службу в частях Хабаровского гарнизона.

Для справки: Баир Цымпилов является настоятелем Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг». Кроме того, в 2016 году Баир- лама возглавил буддийскую общину в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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