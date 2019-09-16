Глава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные течения
Губернатор Хабаровского края встретился с настоятелем Читинского дацана. Во время переговоров собеседники обсудили присутствие разных религиозных течений в крае. Отметим, что Баир Цымпилов также участвовал в церемонии вывода из стапельного цеха корвета «Алдар Цыденжапов». Накануне корабль выели из из стапельного цеха судостроительного завода в Комсомольске.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в регионе сейчас живут представители различных религиозных течений. Есть среди них и сторонники буддизма. Среди них выходцы из Бурятии и Забайкальского края – студенты и военнослужащие, проходящие срочную службу в частях Хабаровского гарнизона.
Для справки: Баир Цымпилов является настоятелем Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг». Кроме того, в 2016 году Баир- лама возглавил буддийскую общину в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU