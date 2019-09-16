Во всех районах Хабаровского края появятся площадки ГТО

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-16T11:49:22+03:00

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В Хабаровском крае задались целью обустроить во всех районах региона площадки для сдачи нормативов ГТО. Работу собираются выполнить в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Об этом сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Напомним, сегодня в регионе насчитывают больше двух тысяч 400 сооружений. Среди них также простейшие дворовые стадионы и плоскостные сооружения. К слову, только за последние пять лет в регионе появилось более 70 новых спортивных объектов, в том числе площадок, для занятий спортом, специализированных физкультурно-оздоровительных комплексов и плавательных бассейнов.

В планах также организовать работу тренеров-инструкторов по различным видам спорта. Эти люди будут устраивать спортивный досуг на жилмассивах. Сейчас в городе Юности возводят региональный центр развития спорта. Этот объект собираются сдать в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU