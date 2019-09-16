Трехлетняя девочка пострадала в аварии в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-16T12:01:22+03:00

В машину, в которой ехал ребенок, врезалась Toyota Aqua

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В минувшие выходные, 14 сентября, в центре Хабаровска случилась авария, в которой пострадал трехлетний ребенок. Происшествие случилось на улице Слободской. Машина Toyota Aqua ехала со стороны улицы Шеронова в сторону улицы Ленина. За рулем сидела автолюбительница, которая проехала по перекрестку на красный свет светофора.

Как сообщил информированный источник, в результате ошибки, которую допустила женщина, произошло столкновение с автомобилем Honda Fit. По предварительной информации, у ребенка ушиб мягких тканей головы и лица. К слову, изначально происшествие оформили без пострадавших. У женщины, которая нарушила правила дорожного движения, стаж вождения с 2012 года.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU