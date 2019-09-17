Смертью пешехода закончилась авария в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:23 2019-09-17T03:23:26+03:00

Женщина переходила дорогу по «зебре» и попала под колеса иномарки

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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 сентября, случилась авария, в которой погибла женщина-пешеход. Происшествие случилось на улице Суворова. По предварительной информации, попала под колеса иномарки – предположительно Nissan Qashqai, когда переходила дорогу по «зебре».

Как сообщил информированный источник, личность пострадавшей установить не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водителя машины, равно как и саму машину, пока установить не удалось. Правоохранители выясняют обстоятельства этого дела, занимаются поисками автолюбителя, скрывшегося с места происшествия.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не забывайте, маленькая ошибка при управлении автомобилем может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU