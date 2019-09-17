2019-09-17T04:32:22+03:00
Происшествия

Смерть по дороге домой: парня в Хабаровском крае осудят за убийство приятеля

По версии следствия, трагедия случилось во время ссоры между жертвой и нападавшим
Александр ШТААЛЬ
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Смерть по дороге домой: парня в Хабаровском крае осудят за убийство приятеляСмерть по дороге домой: парня в Хабаровском крае осудят за убийство приятеляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет парень, которого подозревают в убийстве. По версии следствия, 26-летний фигурант напал на пострадавшего во время ссоры, в порыве ярости нанес 22 удара ножом, от которых и скончался потерпевший.

- Происшествие случилось зимой 2019 года в поселке Октябрьский Ванинского района. Началось все с обнаружения в канаве тело мужчины с колото-резанными ранами. По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре нашелся и подозреваемый, который позже всячески отрицал свою вину,- прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительной информации, обвиняемый шел по направлению к дому вместе приятелем, с которым ранее распивали спиртные напитки. По дороге случился конфликт, а потом случилось непоправимое. От полученных травм 34-летний потерпевшей скончался на месте. Материалы уголовного дела сейчас находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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