СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-17T11:39:21+03:00

В Хабаровском крае привились от гриппа 17 тысяч человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. За первые две недели вакцинации больше 17 тысяч человек сделали уколы. Из них больше половины - это жители Хабаровска.

- Напомним, грипп – очень контактное инфекционное заболевание, которое сопровождается осложнениями. Он распространяется моментально. Чтобы создать иммунную прослойку среди населения, проводят массовую вакцинацию. Те, кто сделал прививку, в случае заражения легче перенесут заболевание, - отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим, что в группу риска в первую очередь попадают пожилые люди старше 60 лет, дети, беременные женщины, пациенты с хроническими соматическими заболеваниями, а также часто болеющие респираторными инфекциями. В связи с паводковой ситуацией в крае риск заболеть повышается в разы. Особенно это касается жителей подтопленных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU