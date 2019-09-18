Застройщику «Березок» в Хабаровске дали от ворот поворот из-за кирпичной кладки

СЕГОДНЯ 01:56 2019-09-18T01:56:12+03:00

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В Хабаровске в центре внимания оказался строящийся жилой комплекс «Березки». Стало известно, что застройщик неправильно выполнил кладку кирпича. Так, строители не везде использовали армированную сетку, которая усиливает кладку кирпичей. Марка бетона тоже не соответствовала требованиям.

- Кроме того, застройщик сорвал сроки строительства. Как результат, от услуг компании пришлось отказаться. Новому подрядчику придется разобрать два уже возведенных этажа строящегося дома и выполнить работу заново. К слову, на разбор здания уйдет примерно месяц, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что нарушения в кладке кирпича выявили по итогам предварительной экспертизы. Между тем, сдать дом, в котором уже продано 80 квартир, строительная компания намерена в сентябре следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU