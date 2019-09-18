В Хабаровском крае гость доругался до смерти подруги и угодил за решетку

СЕГОДНЯ 02:21 2019-09-18T02:21:22+03:00

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В Хабаровском крае приговор суда заслушал 49-летний житель Верхнебуреинского района. Мужчину признали виновным в убийстве 57-летней приятельницы. Из материалов дела следует, что трагическое событие произошло в феврале этого года.

- Началось все с того, что осужденный пришел в гости к потерпевшей. Они устроили хмельное застолье, во время которого и произошла роковая ссора из-за ревности. Собеседники ругались настолько сильно, что гость даже не заметил, как схватил нож и несколько раз ударил им женщину, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

От полученных травм 57-летняя потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся. Сам фигурант во всем сознался во время следствия и на суде не стал отпираться. К слову, раньше его уже судили за убийство знакомого. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима девять с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU