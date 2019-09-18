2019-09-18T03:47:44+03:00
Общество

Будущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храма

В частности студенты интересовались высотой строения, количеством помещений и используемыми стройматериалами
Ольга КИВА
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Будущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храмаБудущие архитекторы научно подошли к посещению хабаровского храмаФото: Хабаровская епархия
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Хабаровский храм с экскурсией посетили студенты третьего курса ТОГУ, обучающиеся на кафедре «Дизайн архитектурной среды». Цель визита была научная. Ребят интересовали некоторые нюансы возведения храма. Полученные знания молодежь использует для написания курсовой работы.

- Во время экскурсии по храму святого преподобного Серафима Саровского будущие проектировщики интересовались его местом расположением, высотой строения, колокольней, количеством помещений, расположением церковных лавок, а также строительными материалами. Задавали студенты и глобальные вопросы, например, о смысле жизни, о грехе и добродетели, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Молодежь после такого времяпрепровождения обогатилась новыми знаниями. Священнослужители надеются, что это была не последняя встреча с обучающимися и курсовая работа - это только начало их пути к Богу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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