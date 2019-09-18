2019-09-18T07:11:23+03:00
Общество

В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в Биробиджане

Исследования показали, что в продукции есть не заявленная производителем ДНК сои
Александр ШТААЛЬ
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В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в БиробиджанеВ Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в БиробиджанеФото: Олег ЗОЛОТО
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Производитель из Биробиджана оказался в центре скандала, случившегося в Приморском крае. Началось все с лабораторных исследований продукции, а именно колбасы, которую доставляли из Еврейской автономии. Результаты показали, что в продукции есть признаки фальсификации по видовому составу.

- Для проведения исследований взяли пробы в торговой точке Уссурийска. Выяснилось, что в колбасе «Пикник Люкс» в натуральной оболочке присутствует не заявленная производителем ДНК сои, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Результаты исследований говорят о том, что при производстве заменяли части мяса более дешевым сырьем. Это и есть свидетельство фальсификации продукции. Информацию о нарушении уже внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Производителю направят информационное письмо об изъятии некачественной продукции из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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