В Приморье нашли псевдомясную колбасу, изготовленную в Биробиджане
Производитель из Биробиджана оказался в центре скандала, случившегося в Приморском крае. Началось все с лабораторных исследований продукции, а именно колбасы, которую доставляли из Еврейской автономии. Результаты показали, что в продукции есть признаки фальсификации по видовому составу.
- Для проведения исследований взяли пробы в торговой точке Уссурийска. Выяснилось, что в колбасе «Пикник Люкс» в натуральной оболочке присутствует не заявленная производителем ДНК сои, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Результаты исследований говорят о том, что при производстве заменяли части мяса более дешевым сырьем. Это и есть свидетельство фальсификации продукции. Информацию о нарушении уже внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Производителю направят информационное письмо об изъятии некачественной продукции из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU