Для строительства «Села Пермского» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвесторов

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-19T02:24:58+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре собираются построить гостиничный этнографический комплекс «Село Пермское». Пока реализация этого проекта находится на стадии поиска инвесторов. Предварительно известно, что новый объект появится в зеленом массиве на берегу небольшого искусственного озера.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, под проект предоставят земельный участок без торгов, профинансируют 30 процентов подведения инженерной инфраструктуры. Инвесторам же предлагают возвести комплекс с коттеджными домиками и отдельными постройками в соответствии с разработанной концепцией. При этом будущие постройки должны быть в стиле русского села и нанайской деревни.

Напомним, «Село Пермское» будет служить напоминанием об исторических событиях Комсомольска. Так, в 1849 году ученый-мореплаватель адмирал Г.И. Невельского отправился в экспедицию по Амуру. Через 10 лет после путешествия появился план создания на Амуре русских сел вблизи существующих нанайских стойбищ. Летом 1860 года недалеко от нанайского стойбища Мылки были подготовлены срубы для будущего русского села. Первые семьи прибыли сюда августе того же года. Это были переселенцы из Пермской губернии, которые фактически основали село Пермское-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU