Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабель
На телефон дежурной части поступил звонок о том, что некими людьми на 239 километре реки Амур похищен фрагмент силового кабеля, сообщает УМВД по ЕАО.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, позже было установлено, что подозреваемыми в краже оказались трое местных ранее судимых жителей 1997 и 1998 годов рождения.
Подозреваемые признались, что вдоль реки собирали металл для сдачи на металлобазу. И они увидели кабель который лежал на земле и они не задумываясь, разрубили его топором на куски и забрали в общую добычу.
Можно сказать, что мужчинам повезло, что они не пострадали от удара током. Именно в тот день, по счастливой случайности для преступников, силовой кабель не находился под напряжением, из-за ремонтными работ.
По данному факту проводится проверка. Устанавливается причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU