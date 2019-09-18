2019-09-18T08:36:47+03:00
Общество

Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабель

В хищении подозреваются ранее судимые местные жители
Петр САМСОНОВ
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Кабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабельКабель не под силу: в Еврейской автономии задержали мужчин похитивших силовой кабельФото: Алексей БУЛАТОВ
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На телефон дежурной части поступил звонок о том, что некими людьми на 239 километре реки Амур похищен фрагмент силового кабеля, сообщает УМВД по ЕАО.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, позже было установлено, что подозреваемыми в краже оказались трое местных ранее судимых жителей 1997 и 1998 годов рождения.

Подозреваемые признались, что вдоль реки собирали металл для сдачи на металлобазу. И они увидели кабель который лежал на земле и они не задумываясь, разрубили его топором на куски и забрали в общую добычу.

Можно сказать, что мужчинам повезло, что они не пострадали от удара током. Именно в тот день, по счастливой случайности для преступников, силовой кабель не находился под напряжением, из-за ремонтными работ.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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