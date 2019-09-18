СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-18T11:48:46+03:00

В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Биробиджане ожидаются заморозки. «Приветствие зимы» можно будет прочувствовать в ночь с 19 на 20 сентября. Об этом сообщили гидрометеорологическом бюро областной столицы. По предварительной информации, температура в регионе может опускаться до -2 градусов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за понижения температуры возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Например, может быть нарушена работа жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Не исключена вероятность, что случаи травматизма среди людей могут резко увеличиться.

Местное население убедительно просят быть предельно внимательными и осторожными во время топки печей. Также убедительная просьба не перегружать розетки большим количеством электроприборов, в частности обогревателями. Не используйте печное, газовое или электрическое оборудование, если его состояние не исправно.

ИСТОЧНИК KP.RU