2019-09-18T11:18:26+03:00
Общество

Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги

Дом, где находилась квартира, уже начали разбирать, а компенсации так никто и не заикнулся
Александр ШТААЛЬ
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Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньгиЧиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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Владелец аварийной квартиры в Хабаровском крае остался без жилья, а мог остаться еще и безе денег. Мужчине предлагали взамен пришедшей в негодность жилплощади другие квадратные метры. Однако он отказался и заявил, что хочет получить компенсацию.

- В администрации города подготовили соглашение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд. Однако проект такого соглашения вопреки требованиям статьи 32 Жилищного кодекса заявителю не направлялся. Сам документ и вместе с ним акт приема-передачи помещения, соответственно не были подписаны, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Чиновники со своей стороны не торопились выплачивать компенсацию заявителю за утраченное жилое помещение. Тем не менее, дом, в котором аварийный дом, где была квартира, уже начали разбирать. Это выяснилось во время проверки. Ответственному за эти недочеты внесли представление об устранении нарушений закона, а сам теперь уже бывший собственник получил положенные ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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