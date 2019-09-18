2019-09-18T12:58:53+03:00
Общество

Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры

К слову, 10 семей уже собирают документы для сделок
Ольга КИВА
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Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартирыЖильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартирыФото: Администрация Хабаровска
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Вопрос расселения аварийных домов в Хабаровске пока еще открыт. Хотя, определенно некоторые подвижки для его решения уже есть. Так, до конца 2019 года собираются обеспечить новым жильем 64 семьи. Чтобы этот процесс ускорить, привлекли риелторов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, некоторые жильцы решили сами заняться своим же переселением и активно подыскивают себе новое жилье. К слову, 10 семей уже собирают документы для оформления сделок.

Между тем, программу по расселению реализуют очень медленно. Причиной тому называют низкую цену «квадрата». На вторичном рынке жилье заметно подорожало. Так, средняя стоимость квадратного метра в городе - 83 тысячи 480 рублей. Ассоциация городов Сибири и Дальнего Востока обратилась к президенту России с просьбой дифференцированно подходить к методике расчета стоимости квадратного метра и согласовывать ее с регионами, а в отдельных случаях - с муниципальными образованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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