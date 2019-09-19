Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки
В Биробиджане возможны небольшие осадки. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +13+15.
В Хабаровске небольшие осадки. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +10+12.
В Бикине небольшие осадки. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +10+12.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.
В Комсомольске-на-Амуре осадки. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.
В Чегдомыне возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.
В Николаевске-на-Амуре осадки. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+11.
В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.
ИСТОЧНИК KP.RU