СЕГОДНЯ 01:26 2019-09-19T01:26:23+03:00

Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки Фото: Евгения ГУСЕВА

Небольшие осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане возможны небольшие осадки. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +13+15.

В Хабаровске небольшие осадки. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +10+12.

В Бикине небольшие осадки. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре осадки. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

В Чегдомыне возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре осадки. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+11.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU