2019-09-19T04:15:30+03:00
Происшествия

Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском крае

Потерпевшая оценила ущерб в восемь тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском краеПроводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель района имени Лазо за одну ночь превратился в подозреваемого в грабеже. По предварительной информации, 18-летний парень пошел провожать девушку, но по пути решил позаимствовать у нее сережки. Но сделал это весьма грубо – резко остановился, схватил за шею и снял украшения.

- Чуть ранее до обозначенного события подозреваемый и его жертва веселились в одной компании. Молодежь выпивала, потом все стали расходиться, фигурант пошел провожать заявительницу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, парень еще до задержания успел избавиться от украшений – сдал их в ломбард. Деньги, вырученные от сделки, он потратил на личные нужды. В отношении злоумышленника уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция за этот проступок - лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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