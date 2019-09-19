Первое заседание обновленной Закдумы Хабаровского края пройдет в начале октября

СЕГОДНЯ 04:34 2019-09-19T06:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Законодательной думе Хабаровского края готовятся к первому заседанию. По этому поводу уже прошло заседание организационного комитета. Среди его участников были семь человек. Это представители партий «Единая Россия» - Геннадий Мальцев, КПРФ - Сергей Ильин, ЛДПР - Сергей Безденежных, Сергей Зюбр, Виктор Лопатин и Вячеслав Фургал. Седьмым членом оргкомитета стал самовыдвиженец Виктор Федореев.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края, первое заседание депутатов пройдет 2 октября. Во время этой встречи изберут председателя, первого заместителя председателя и заместителя председателя думы. Также участники заседания обсудят кандидатуры председателей постоянных комитетов думы и их заместителей. Еще один момент, которому уделят внимание, это наделение полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.

Отметим, что в Закдуме собираются зарегистрировать три фракции. Среди них «Единая Россия», «КПРФ» и ЛДПР. Самовыдвиженец Виктор Федореев представит партию депутатского объединения «Наш край».

ИСТОЧНИК KP.RU