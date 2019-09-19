СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-19T06:35:08+03:00

Хабаровчане по-новому посмотрят на себя на «Ярмарке здоровья» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время мероприятия можно будет пройти небольшое обследование

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В Хабаровске 21 сентября собираются провести «Ярмарку здоровья». Цель мероприятия – дать возможность горожанам по-новому посмотреть на себя и свое здоровье. Среди специалистов, которые будут работать на ярмарке, представители лечебно-профилактических учреждений, кафедр акушерства и гинекологии, психиатрии и наркологии, стоматологии. Также среди участников сотрудники предприятий и учреждений города, реализующие товары и услуги для ведения здорового образа жизни.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, желающие смогут бесплатно проверить зрение и слух, группу крови и резус-фактор. Также можно будет измерить уровень сахара, холестерина крови, давление, пульс, индекс массы тела, выявить заболевания стопы. Будет и ряд других процедур.

«Ярмарка здоровья» пройдет 21 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина. Время проведения с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU