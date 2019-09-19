Соискателей в Хабаровске приглашают на ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-19T07:18:19+03:00

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В Хабаровске 20 сентября пройдет ярмарка вакансий. Соискателей приглашают посетить эту площадку по трудоустройству в течение дня с 10:00 до 17:00. Адрес: улица Советская, 1, корпус 6, в здании Легкоатлетического манежа стадиона имени Ленина.

Как сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения, посетить ярмарку приглашают всех желающих, независимо от того, трудоустроены ли граждане и только собираются сменить работу или же они свободны от трудовых обязательств. Подходящие вакансии могут найти все желающие.

У посетителей ярмарки будет возможность пообщаться напрямую с работодателями, задать им интересующие вопросы и получить максимально развернутые ответы. Также на площадке по трудоустройству модно будет получить подробную информацию об условиях предлагаемой работы. Более подробная информация о предстоящем мероприятии по телефону 76-08-78 и 75-21-66.

ИСТОЧНИК KP.RU