2019-09-19T09:12:36+03:00
Общество

За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублей

Мужчина вместе с продуктами купил лотерейный билет, который оказался выигрышным
Александр ШТААЛЬ
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За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублейЗа один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Хабаровского края учачно сходил в мини-маркет за продуктами. Домой покупатель вернулся не только с пакетами еды и нужных вещей, но и с лотерейным билетом, который прикупил там же. Каково же было удивление мужчины, когда он узнал, что практически случайно выиграл 250 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе «Столото», это был самый крупный выигрыш «Русского лото». Этот куш достался участнику тиража под номером одна тысяча 293.

К слову, в прошлом году девять жителей региона стали миллионерами именно благодаря лотерее. В 2019 году повезло еще семи представителям края. В общей сложности они выиграли больше одного миллиона рублей. Рекорд края — семь миллионов 293 тысячи 809 рублей, которые счастливчик выиграл в лотерее «Золотая подкова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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