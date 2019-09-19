День работников леса в Хабаровском крае отметили сбором желудей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-19T10:01:13+03:00

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Прошедшие выходные ознаменовались государственным праздником - в воскресенье, 15 сентября, страна отметила День работников леса. В Хабаровском крае решили провести этот день с пользой - студенты дружины охраны природы «Хехцир» отправились на одноименную гору, чтобы собрать созревшие и упавшие на землю желуди.

- На территории Хехцирского заказника и в охранной зоне заповедника «Большехехцирский» в холодное время года подкармливают различные виды животных, в том числе копытных - кормовую базу амурского тигра - и желуди пригодятся для этого, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье». - В этом году случился неурожай ореха маньчжурского, который собирался дружинниками в прошлом году в районе Ильинки, поэтому было решено пойти в дубовый массив рядом с селом и собирать желуди.

Специалисты пояснили, что из-за близкого расположения подобных дубняков к населенным пунктам животные боятся к ним приближаться, и желуди пропадают зря. А всего за пару часов активной работы волонтеры собрали около 30 килограммов желудей, которые точно пойдут в дело. Время лесного урожая как раз совпало с новым набором в дружину «Хехцир», который проводится ежегодно. В отряде планируют сделать экологическую акцию красивой традицией: участие новичков-дружинников в первом осеннем выездном мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU