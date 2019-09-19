2019-09-19T10:28:01+03:00
Общество

Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»

Документы у участников программы начнут принимать с первого октября
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»Фото: Правительство Хабаровского края
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Счастливые обладатели «дальневосточных гектаров» продолжают подавать разрешающие документы по использованию земли. В июне декларационная кампания началась в Амурском районе - там документы уже предоставили свыше ста человек, а с первого октября к ним присоединяются все территории, расположенные в Хабаровском крае.

- Заполнить документ можно через личный кабинет федеральной информационной системы «Надальнийвосток.рф», либо в уполномоченном органе по выделению земли в каждом муниципальном образовании, в данном случае это местные администрации, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - В декларации необходимо указать свои личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности.

В ближайшее время в районы отправится группа специалистов из правительства края. Эксперты оценят успешные практики работы на участках, а также проконсультируют владельцев гектаров по интересующим вопросам.

Напомним, на сегодняшний день в крае оформлено 9573 договора безвозмездного пользования землей. Самые популярные виды использования гектаров, это строительство частных домов, сельское хозяйство, предпринимательская деятельность и туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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