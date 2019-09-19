2019-09-19T11:01:45+03:00
Общество

Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью

«Серебряные волонтеры» доказывают на своем примере, что возраст - делу не помеха
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью. Фото: минсоцзащиты Хабаровского краяДобровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью. Фото: минсоцзащиты Хабаровского края
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Представление о том, что волонтерство - занятие для школьников и студентов, до сих пор чрезвычайно распространено. В действительности же волонтером может стать каждый - вне зависимости от возраста и профессии - и в Хабаровском крае есть немало доказательств тому.

Например, созданные в Доме ветеранов №1 два волонтерских отряда из числа жильцов, а это 21 человек, навещают по вечерам и в выходные дни своих немощных соседей. Добровольцы помогают с приемом пищи и лекарств, при необходимости могут вызвать неотложку. Есть в крае и «профессиональные» добровольцы-пенсионеры. Хабаровская группа из 30 человек с одноименным названием «Серебряные волонтеры» появилась в 2018 году при Хабаровском региональном отделении Союза пенсионеров России и с тех пор принимает участие во многих городских мероприятиях.

- На недавно прошедшем полумарафоне «Амурские версты» работали сразу три команды «Серебряных волонтеров», - рассказали в пресс-службе минсоцзащиты Хабаровского края. - Активистки были ответственными в пунктах выдачи номерков участникам, точке питания, у финишной черты, где записывали результаты и помогали награждать легкоатлетов медалями.

«Серебряные волонтеры» проявили свои организаторские способности и на последнем «Гражданском форуме», и на Чемпионате Дальнего Востока по спортивным танцам, и на конкурсе компьютерной грамотности «Кибербабушка и Кибердедушка», доказав своим примером, что возраст - делу не помеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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