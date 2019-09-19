2019-09-19T11:25:42+03:00
Спорт

Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО

Серебряную медаль в краевой центр из Анапы привез Михаил Шестаков
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО. Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского краяСтудент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО. Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского края
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На третьем Всероссийском фестивале ГТО, финал которого прошел в Анапе, Хабаровский край представляли учащиеся хабаровского промышленно - экономического техникума.

- Финальный этап фестиваля состоял из двух блоков - теоретического и практического, - рассказали в пресс-службе министерства физкультуры и спорта края. - Сначала команды продемонстрировали свои знания по истории и философии Олимпийских игр, наследию Олимпиад и комплекса «Готов к труду и обороне», а затем соревновались в беге на различные дистанции, подтягиваниях на высокой перекладине, отжиманиях, прыжках в длину, стрельбе из пневматической винтовки и плавании.

В итоге серебряная медаль соревнований досталась нашему земляку - Михаилу Шестакову, занявшему второе место в личных испытаниях среди мальчиков пятой ступени.

Напомним, в 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» в России в современном формате. Пилотный проект массовых спортивных мероприятий по выполнению норм ГТО успешно апробировали на 89 предприятиях и вузах страны, и с тех пор комплекс получил широкое распространение по всей России. Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса в учебных заведениях принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих силах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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