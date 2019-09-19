В Хабаровском крае подсчитали ущерб сельхозпроизводителей от паводка

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-19T06:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что «большая вода» постепенно уходит, в крае по-прежнему продолжает действовать режим ЧС. Тем временем в правительстве подсчитывают сумму ущерба, нанесенного паводком сельскому хозяйству Хабаровского края.

- По состоянию на 16 сентября от паводков и переувлажнения почв пострадали 58 сельхозорганизаций и фермеров, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. - Ежедневно количество пострадавших увеличивается, и сейчас общая сумма ущерба превышает 160 миллионов рублей.

Специалисты министерства уже подготовили необходимые для подачи на федеральный уровень документы, чтобы помочь всем, кто потерял урожай. В ближайшее время решится вопрос о компенсациях таким организациям и колхозно-фермерским хозяйствам.

Также в качестве меры поддержки достигнуты договоренности с Россельхозбанком и Сбербанком об отсрочке платежа или рефинансировании льготных кредитов для пострадавших фермеров. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ дал поручение о решении вопроса по кредитам - льготная ставка сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU