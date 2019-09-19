2019-09-19T09:11:29+03:00
Общество

Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае

Экологическая акция пройдет в субботу, 28 сентября
Евгения МОЛОТОВА
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Экологическая акция пройдет в субботу, 28 сентябряЭкологическая акция пройдет в субботу, 28 сентябряФото: Правительство Хабаровского края
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Ежегодный осенний субботник — это уже традиция. Экологическую акцию приурочивают к дню рождения Хабаровского края. Власти просят жителей региона оказать коммунальщикам помощь в уборке улиц, парков и скверов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, ожидается, что в субботнике примут участие более ста тысяч человек.

- Традиционно на акцию выходят все, - подчеркнули в краевом министерстве ЖКХ. - Школьники, студенты, жители микрорайонов, чиновники, общественники и просто неравнодушные люди. Надеемся, что в этом году инициативу поддержат на всех уровнях.

Субботник пройдет во всех населенных пунктах края. В районах, пострадавших от паводка, будут выделены специальные участки, разработаны специальные планы работ.

В прошлом году в осеннем субботнике приняли участие 114 тысяч жителей края. Добровольцы помогли убрать 324 неорганизованные свалки, 9,4 тысячи дворовых территорий и 141 детскую и спортивную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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