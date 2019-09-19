Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае
Ежегодный осенний субботник — это уже традиция. Экологическую акцию приурочивают к дню рождения Хабаровского края. Власти просят жителей региона оказать коммунальщикам помощь в уборке улиц, парков и скверов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, ожидается, что в субботнике примут участие более ста тысяч человек.
- Традиционно на акцию выходят все, - подчеркнули в краевом министерстве ЖКХ. - Школьники, студенты, жители микрорайонов, чиновники, общественники и просто неравнодушные люди. Надеемся, что в этом году инициативу поддержат на всех уровнях.
Субботник пройдет во всех населенных пунктах края. В районах, пострадавших от паводка, будут выделены специальные участки, разработаны специальные планы работ.
В прошлом году в осеннем субботнике приняли участие 114 тысяч жителей края. Добровольцы помогли убрать 324 неорганизованные свалки, 9,4 тысячи дворовых территорий и 141 детскую и спортивную площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество: Несовершеннолетние мамы»