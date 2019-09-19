Молодежное отделение «Почты России» начало работу в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-19T09:45:35+03:00

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Современный офис расположен в центре краевой столицы на улице Лермонтова, 51. Он не только оформлен в фирменном стиле молодежного совета, но и оборудован по последнему слову техники. Здесь в считанные минуты можно отправить электронный перевод или посылку. В зоне ожидания расположены зарядные устройства для гаджетов.

- В почтовом отделении работают 15 сотрудников в возрасте до тридцати пяти лет, - отметили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на «Почту России». - Эти сотрудники прошли обучение и являются опытными пользователями онлайн-сервисов «Почта России».

Помимо помощи операторов, клиенты, уже имеющие опыт работы с онлайн-сервисами, могут воспользоваться ими самостоятельно. Для этого даже не требуется предъявление паспорта.

- Создание нового современного офиса – доказательство того, что «Почта России» динамично развивается и идет в «ногу со временем», - отметил и.о. министра информационных технологий и связей края Павел Микитас. - В зоне обслуживания отделения проживает около пятнадцати тысяч человек. Я уверен, что они оценят те новые решения, которые здесь внедрены.

Планируется, что в ближайшее время подобные современные офисы появятся не только в Хабаровске, но и в других населенных пунктах нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU