2019-09-20T01:02:30+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков

Местами в регионе температура опустится до нуля
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадковПогода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадковФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре осадки. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов
«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске
В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы
В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией
На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников
Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон
Уличных торговцев рыбой нещадно штрафуют в Хабаровске
Студенты Хабаровского края примут участие в международной олимпиаде «IT-Планета»
Студент из Хабаровска занял второе место на Всероссийском фестивале ГТО
Добровольцы-пенсионеры в Хабаровском крае работают наравне с молодежью
Во всех районах Хабаровского края стартует прием деклараций от владельцев «дальневосточных гектаров»
День работников леса в Хабаровском крае отметили сбором желудей
Молодежное отделение «Почты России» начало работу в Хабаровске
Общекраевой субботник объявлен в Хабаровском крае
За один поход в магазин счастливчик из Хабаровского края обогатился на 250 тысяч рублей
Соискателей в Хабаровске приглашают на ярмарку вакансий
В Хабаровском крае подсчитали ущерб сельхозпроизводителей от паводка
Хабаровчане по-новому посмотрят на себя на «Ярмарке здоровья»
Первое заседание обновленной Закдумы Хабаровского края пройдет в начале октября
Проводил до дома и силой забрал серьги несерьезный ухажер в Хабаровском крае
Хабаровский край остался с одним «серебром» после чемпионата России по прыжкам на батуте
Для строительства «Села Пермского» в Комсомольске-на-Амуре ищут инвесторов
Погода в Хабаровске на 19 сентября 2019 года: до +12, небольшие осадки
Жильцы аварийных домов в Хабаровске сами подыскивают себе новые квартиры
В ночь с 19 на 20 в Биробиджане ожидаются заморозки
Чиновники в Хабаровском крае забрали у собственника жилье и забыли отдать деньги