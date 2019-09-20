СЕГОДНЯ 01:02 2019-09-20T01:02:30+03:00

Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Местами в регионе температура опустится до нуля

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2+4. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +3+5. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре осадки. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU