2019-09-20T04:36:15+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

Тепло уже подают в соцучреждениях Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко и Охотского районов
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае стартовал отопительный сезонВ Хабаровском крае стартовал отопительный сезонФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На севере Хабаровского края стартовал отопительный сезон. Тепло уже начали подавать в соцучреждения Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко и Охотского районов. Отметим, что в регионе местами ночные температуры уже опускаются ниже нуля. Поэтому к работе приступили 27 котельных. Остальные 417, которые находятся в регионе, будут запускать постепенно в ближайшее время.

Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, с 23 сентября отопление поступит в дома жителей Ульчского района. К слову, в каждом районе самостоятельно определяют дату, когда начинать подачу ресурса. В Хабаровске запуск ожидается в первых числах октября, а на юге региона - на пару недель позже.

Напомним, что на следующей неделе погода еще порадует почти летним теплом. Поэтому сейчас коммунальщики не торопятся подключать отопление, хотя на улице в последние два дня было довольно прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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