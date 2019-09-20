2019-09-20T04:37:45+03:00
Общество

Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода

Огонь успел испортить пристройку и заодно уничтожил часть мусора
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории заводаПожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории заводаФото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера, 18 сентября, в Хабаровске случилось возгорание на территории картонно-рубероидного завода. О происшествии сообщили на пульт пожарно-спасательной службы города. На место происшествия огнеборцы отправились по повышенному рангу.

- Как выяснилось, горела деревянная одноэтажная пристройка к кирпичному зданию. Это была деревянная баня. Огонь здесь разыгрался на площади 60 квадратных метров. Также пламя успело уничтожить часть мусора на территории площадью 20 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар удалось потушить в 23:56. Пока в причинах происшествия разбираются сотрудники Госпожнадзора. Специалистам предстоит установить виновного в случившемся, а также выяснить все обстоятельства инцидента.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Телефон доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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