2019-09-20T05:44:49+03:00
Общество

На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников

На предприятии нашли массу нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Ольга КИВА
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На хабаровском заводе методично вредили здоровью работниковНа хабаровском заводе методично вредили здоровью работниковФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Завод по производству химических веществ поставили на «стоп» по решению суда. Причина тому - нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, среди недочетов неправильное складирование, нарушения при использовании сухого порошка алюминия хлоргидрата, не имеющего свидетельства. Также выяснилось, что работники готовили водный раствор полиоксихлорида алюминия из сухого порошка алюминия хлоргидрата вручную.

Кроме того, полы и стены помещений, в которых хранились химические вещества, не допускали возможность влажной уборки, и они не были кислото- и щелочестойкими. Все эти обстоятельства создавали неблагоприятное воздействие на здоровье работников.

Завод закрыли на 30 суток. В связи с этим составили соответствующий акт, дверь опечатали печатью судебного пристава-исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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