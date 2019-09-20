В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией

СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-20T05:42:56+03:00

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В Биробиджане работает спецкомиссия, задача которой оценить ущерб, причиненный водной стихией. Напомним, заявления от жителей, чьи посадки оказались под водой, принимают в мэрии Биробиджана с 14 сентября. Список документов опубликован на сайте мэрии.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, масштабы стихийного бедствия поистине огромны. Уже поступило 366 обращений, и это результат только за трехдневный срок. Сами местные жители говорят, что нынешний паводок оказался куда хуже, чем наводнение 2013 года.

По последним данным, специалисты уже осмотрели огороды на улицах Косникова, Охотская, Кооперативная, Космонавтов, Кавказская, Рабочая, Планерная и Западная. Напомним, компенсацию могут получить собственники земельных участков или лица, состоящие в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе. Владельцы нескольких участков получат деньги только за один надел.

ИСТОЧНИК KP.RU