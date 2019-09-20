2019-09-20T06:30:53+03:00
Общество

«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске

Конкурс для студентов и молодых специалистов уже стартовал
Александр ШТААЛЬ
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«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в КомсомольскеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске стартовал конкурс инженерных работ студентов и молодых специалистов «Будущее авиации». Цель этого мероприятия – повысить престиж авиационных специальностей и собрать в едином творческом пространстве талантливую молодежь.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к участию приглашают студентов вузов и специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимают до 30 сентября на сайте aerofuture.ru. Потенциальным кандидатам нужно будет представить проект индивидуально или в команде до пяти человек. Сделать это нужно после регистрации на сайте.

Список направлений для разработки идеи опубликован на сайте городской администрации. Второй этап конкурса пройдет с 16 по 31 октября. Жюри выберет полуфиналистов. Защита проектов состоится в декабре 2019 года. Победителей ждут в том числе денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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