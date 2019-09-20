2019-09-20T07:14:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы

Наказание понесли директор коммунальной организации и начальник отдела жилищно-эксплуатационного участка этой же компании
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободыВ Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске призвали к ответу виновных в смерти восьмилетнего мальчика. Так, ранее решение суда заслушала 39-летняя женщина – начальник отдела жилищно-эксплуатационного участка коммунальной организации. Накануне определили наказание и 35-летнему руководителю этой же компании.

Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, руководителя обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Его подчиненную признали виновной по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия с участием ребенка случилась в начале сентября 2017 года. Тогда на мальчика упала металлическая горка. От полученных травм несовершеннолетний скончался. Из материалов дела следует, что горку переместили на территории двора, установили ее на новом месте, не закрепив надлежащим способом. Между тем, на переустановку конструкции нужно было получить разрешение, однако этого не было сделано. Также никто не озаботился тем, чтобы провести приемку работ с участием сотрудников управления административно-технического контроля администрации города.

По решению суда, свободу генерального директора ограничили на срок в два года, его подчиненной на срок в два с половиной года. Исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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