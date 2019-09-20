У продавца сотовых телефонов в Хабаровске на работе украли гаджет
За помощью в полицию обратился консультант салона сотовой связи. Заявитель рассказал, что у него прямо на работе украли телефон. По предварительной информации, сделал это покупатель, точнее, мужчина, который зашел в магазин под видом клиента.
- Пострадавший оценил ущерб в 15 тысяч рублей. По его заявлению провели проверку, вскоре удалось установить личность причастного к краже. Фигуранта задержали. Это был 35-летний безработный местный житель, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Задержанный успел продать телефон до того, как его задержали. К слову, деньги он тоже успел потратить по своему усмотрению. В отношении него завели уголовное дело по статье «Кража». Ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU