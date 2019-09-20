В Хабаровске молодежь научат зарабатывать деньги без отрыва от учебы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-20T08:14:34+03:00

В Хабаровске молодежь научат зарабатывать день без отрыва от учебы ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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Под Хабаровском проходит краевой образовательный форум «Инсайт». Среди участников учащиеся колледжей – всего больше 100 человек. Молодежь в течение двух дней будет оттачивать навыки в области молодежного предпринимательства, становления и развития карьеры. Уделят внимание и студенческому самоуправлению.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, среди участников форума также лидеры образовательного проекта «Меню возможностей», который прошел в марте 2019 года. Тогда молодежь прошла обучение по направлениям: «гражданско-патриотическое воспитание», «студенческое самоуправление» и «молодежное предпринимательство». Были и мастер-классы, тренинги и встречи с предпринимателями, hr-специалистами, политиками.

Напомним, летом также провели онлайн-марафон навыков через мессенджеры. Тогда участникам нужно было в режиме реального времени выполнить различные задания.

Сейчас парням и девушкам предложат создать личный финансово-экономический план и научат, как без отрыва от учебы зарабатывать деньги и разрабатывать бизнес-проекты. В программе форума будет еще много полезных информационных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU