2019-09-20T08:14:34+03:00
Общество

В Хабаровске молодежь научат зарабатывать деньги без отрыва от учебы

Это одна из задач форума «Инсайт»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске молодежь научат зарабатывать день без отрыва от учебы ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровске молодежь научат зарабатывать день без отрыва от учебы ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
Изменить размер текста:

Под Хабаровском проходит краевой образовательный форум «Инсайт». Среди участников учащиеся колледжей – всего больше 100 человек. Молодежь в течение двух дней будет оттачивать навыки в области молодежного предпринимательства, становления и развития карьеры. Уделят внимание и студенческому самоуправлению.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, среди участников форума также лидеры образовательного проекта «Меню возможностей», который прошел в марте 2019 года. Тогда молодежь прошла обучение по направлениям: «гражданско-патриотическое воспитание», «студенческое самоуправление» и «молодежное предпринимательство». Были и мастер-классы, тренинги и встречи с предпринимателями, hr-специалистами, политиками.

Напомним, летом также провели онлайн-марафон навыков через мессенджеры. Тогда участникам нужно было в режиме реального времени выполнить различные задания.

Сейчас парням и девушкам предложат создать личный финансово-экономический план и научат, как без отрыва от учебы зарабатывать деньги и разрабатывать бизнес-проекты. В программе форума будет еще много полезных информационных встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае лесных дел мастер расплатится за мусор на лесосеке
В Хабаровском крае приемную кампанию в техникумах и колледжах продлили до 1 октября
Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон Николенко
В Комсомольске ликвидируют последствия наводнения
Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в Хабаровске
«Россельхозбанк» запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского края
Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще оформлять излишки земли
У продавца сотовых телефонов в Хабаровске на работе украли гаджет
С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов
«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске
В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы
В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией
На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников
Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон
Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков