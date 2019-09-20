Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще оформлять излишки земли

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-20T08:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще будет оформлять излишки земли. Дополнительные участки появляются, например, когда наделы неправильно обмеряли или были ошибки при разделе территории с соседями. Бывают ситуации, когда упал забор, его восстановили, но не совсем на прежнем месте, а чуть далее от старого ограждения.

- Оформить такие кусочки земли теперь можно в упрощенном порядке согласно изменений к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», - прокомментировали в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Отметим, что воспользоваться поблажкой смогут только те землевладельцы, у которых участки в собственности больше 15 лет и на которые не претендуют соседи. К слову, прибавляемая территория не должна превышать предельный минимальный размер участка, установленный местной администрацией.

Напомним, на сегодняшний день в стране порядка 60 миллионов человек предпочитают работать и отдыхать на собственном участке. Больше половины наделов при этом не имеют официальных границ, закрепленных в Государственном кадастре недвижимости. Об этом сообщили в Росреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU