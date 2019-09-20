2019-09-20T10:36:59+03:00
Здоровье

В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского края

Состав курсировал по Комсомольскому региону ДВЖД
Ольга КИВА
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В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского краяВ медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского краяФото: пресс-служба ДВЖД
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Медицинский поезд «Академик Федор Углов» проехал по Комсомольскому региону ДВЖД. Так, с 6 по 17 сентября состав побывал в отдаленных поселках Эворон, Горин, Джамку. По факту поезд останавливался на 12 станциях.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, медицинскую помощь оказали в целом 923 людям. Чаще всего посетители обращались к ЛОРу, офтальмологу, стоматологу и терапевту. Также отметим, что в клинико-диагностической лаборатории сделали больше двух тысяч исследований, провели функциональную диагностику для 574 человек. На госпитализацию в плановом порядке направили 33 пациента.

Напомним, обследование в медпоезде проводят абсолютно бесплатно. Посетителям при себе нужно иметь полис. Пациентам оказывают услуги в области акушерства и гинекологии, кардиологии, клинической лаборатории, неврологии, оториноларингологии. Среди врачей специалисты различных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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