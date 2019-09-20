2019-09-20T10:35:59+03:00
Происшествия

Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в Хабаровске

Мужчина сначала врезался в бетонное ограждение, а потом пережил опрокидывание иномарки
Александр ШТААЛЬ
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Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в ХабаровскеПьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 19 сентября, пьяный водитель устроил аварию на дороге. По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Тихоокеанской. В какой-то момент водитель потерял контроль над дорогой, врезался в бетонное ограждение, а потом пережил опрокидывание машины.

Как сообщил информированный источник, за рулем машины Toyota Carina находился нетрезвый водитель. Во время аварии он ударился головой. Врачи позже диагностировали ушиб мягких тканей.

Выяснилось также, что машину этим летом сняли с регистрационного учета. Сейчас иномарка находится на спецстоянке. В отношении водителя составили административные протоколы. Разбирательства по поводу этого инцидента продолжаются.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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