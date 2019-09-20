2019-09-20T10:18:50+03:00
Общество

В Комсомольске ликвидируют последствия наводнения

Также в администрации решают вопрос с финансовой помощью подтопленцам
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске ликвидируют последствия наводненияВ Комсомольске ликвидируют последствия наводненияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре ликвидируют последствия наводнения, оказывают помощь пострадавшим. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в городе Юности остается напряженной. По данным на утро 20 сентября уровень Амура у Комсомольска составил 771 сантиметр.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, после дождя 18-19 сентября паводковая обстановка осложнилась. Осадков выпало около 20 миллиметров, но с учетом переувлажненной почвы, высокого уровня подземных вод и закрытой «ливневки», коммунальным службам и горожанам хлопот добавилось.

Воду откачивают насосами в разных частях города. В ликвидации задействуют пожарные машины. В администрации города также решают вопрос финансовой помощи подтопленцам. Сейчас составляют списки пострадавших, которые сформируют к 23 сентября. В него включат примерно 10 тысяч 60 горожан. На выплаты может понадобиться 167 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае лесных дел мастер расплатится за мусор на лесосеке
В Хабаровском крае приемную кампанию в техникумах и колледжах продлили до 1 октября
Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон Николенко
Пьяного и живого водителя вытащили из перевернутой машины в Хабаровске
«Россельхозбанк» запускает акцию для держателей карт МИР-JCB
В медпоезде «Академик Федор Углов» приняли 923 пациента из Хабаровского края
Дачникам и садоводам в Хабаровском крае теперь проще оформлять излишки земли
В Хабаровске молодежь научат зарабатывать деньги без отрыва от учебы
У продавца сотовых телефонов в Хабаровске на работе украли гаджет
С 20 сентября в аэропорту Хабаровска действуют новые правила для автобусов и троллейбусов
«Будущее авиации» найдет талантливых молодых инженеров в Комсомольске
В Хабаровске виновных в смерти мальчика от металлической горки лишили свободы
В Биробиджане оценивают ущерб, причиненный водной стихией
На хабаровском заводе методично вредили здоровью работников
Пожарные в Хабаровске тушили горящую баню на территории завода
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон
Погода в Хабаровске на 20 сентября 2019 года: до +16, без осадков