В Комсомольске ликвидируют последствия наводнения

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-20T10:18:50+03:00

Также в администрации решают вопрос с финансовой помощью подтопленцам

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В Комсомольске-на-Амуре ликвидируют последствия наводнения, оказывают помощь пострадавшим. На сегодняшний день гидрологическая обстановка в городе Юности остается напряженной. По данным на утро 20 сентября уровень Амура у Комсомольска составил 771 сантиметр.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, после дождя 18-19 сентября паводковая обстановка осложнилась. Осадков выпало около 20 миллиметров, но с учетом переувлажненной почвы, высокого уровня подземных вод и закрытой «ливневки», коммунальным службам и горожанам хлопот добавилось.

Воду откачивают насосами в разных частях города. В ликвидации задействуют пожарные машины. В администрации города также решают вопрос финансовой помощи подтопленцам. Сейчас составляют списки пострадавших, которые сформируют к 23 сентября. В него включат примерно 10 тысяч 60 горожан. На выплаты может понадобиться 167 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU