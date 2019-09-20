2019-09-20T11:49:03+03:00
Общество

Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон Николенко

Приказ о назначении подписали 18 сентября
Ольга КИВА
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Прокуратуру Биробиджана возглавит Антон НиколенкоПрокуратуру Биробиджана возглавит Антон НиколенкоФото: Прокуратура ЕАО
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В прокуратуре Биробиджана новый глава – Антон Николаевич Николенко. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор Российской Федерации 18 сентября.

Для справки

Антон Николенко родился в Саратове в 1983 году. Он окончил юридический факультет Саратовской государственной академии права в 2005 году. В этом же году в августе поступил на службу в органы прокуратуры Российской Федерации. Три года спустя его назначили на должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Еврейской автономной области.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, Антона Николенко не раз поощряли за примерное исполнение служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Хабаровского края также произошли кадровые перестановки. Ведомство возглавил Николай Рябов, ранее занимавший руководящую должность в прокуратуре Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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