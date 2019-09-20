В Хабаровском крае приемную кампанию в техникумах и колледжах продлили до 1 октября

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-20T11:59:38+03:00

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Приемная кампания в техникумах и колледжах продлится до 1 октября. До этого времени можно будет подать документы на бюджет по очной и заочной формам обучения. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на сегодняшний день план приема выполнен на 96 процентов.

Отметим, что на сегодняшний день есть места по специальностям «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Машинист крана», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и ряд других. На очной форме обучения пока пустует 41 место, на заочной - 44 места.

Отметим также, что продолжается прием абитуриентов, желающих учиться платно. В частности зачисления продолжаются в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности и Хабаровском педагогическом колледже. Приемная кампания в средние профессиональные образованные учреждения продлится до 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU