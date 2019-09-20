«Россельхозбанк» запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-20T10:33:52+03:00

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АО «Россельхозбанк» анонсировал старт акции, позволяющей получать кэшбэк 25% от любых операций покупки по ко-бейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кэшбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15 августа по 31 декабря 2019 года. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, Россельхозбанк-АККОР, Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта и Россельхозбанк-ВОРДИ.

- Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года», - отметил Андрей Кондратьев, начальник управления развития карточных продуктов АО «Россельхозбанк».

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB «Россельхозбанк-ВОРДИ». Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, так как с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.

«Россельхозбанк» предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU