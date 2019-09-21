2019-09-21T03:32:41+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии молодого парня осудят за насилие над двумя женщинами

В одном случае фигуранту не удалось довести дело до конца
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии молодого парня осудят за насилие над двумя женщинамиВ Еврейской автономии молодого парня осудят за насилие над двумя женщинамиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Еврейской автономии под суд пойдет местный житель, которого обвиняют в изнасиловании женщины и попытке изнасилования еще одной. По предварительной информации, сначала 20-летнего фигуранта задержали по подозрению в одном противоправном поступке. В отношении него завели уголовное дело, стали его расследовать. Позже выяснилось, что он причастен к еще одному преступлению.

- Сам фигурант вынужден был во всем сознаться, ведь доказательств было предостаточно, против них он не мог возразить. Отметим также, что первое правонарушение было совершено в июле, второе в сентябре, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что в первом случае подозреваемый напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Однако жертва стала кричать и вырываться, привлекая внимание прохожих. Тогда фигуранту не удалось реализовать свой замысел. К слову, ранее парня уже судили за незаконный оборот наркотических средств и грабеж. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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