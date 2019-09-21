Погода в Хабаровске на 21 сентября 2019 года: свежо, преимущественно без осадков
Гребень амурского паводка стремительно несется к устью реки. Осень входит в свои права. Холодает.
В Биробиджане пасмурно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура ночью +7. Днем +10+13.
В Хабаровске в течение дня возможет коротко временный дождь. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью +7. Днем +10+13. Уровень Амура 526 см. Температура воды 14,8 градуса. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см.
В Бикине возможен ливневый дождь. Ветер южный - юго-восточный 1 метр в секунду. Ночью +79. Днем +13.
В Советской Гавани и Ванино солнечно. Ветер юго-западный, 2-6 метров в секунду. Ночью +5. Днем ++10-13.
В Комсомольске-на-Амуре ливневый облачно, без осадков, южный ветер 2 - 4 метра в секунду. Ночью +5. Днем +16. Уровень Амура у Города Юности 771 см.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Ночью +4. Днем +10+12.
В Николаевске-на-Амуре солнечно. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Ночью +6. Днем +15. Уровень Амура в устье реки 254 см.
В Охотске без осадков. Туман. Ветер западный 3 метра в секунду. Ночью +7. Днем +10+12. Температура воды в Охотском море 11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU